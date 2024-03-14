Жители Грайворона пострадали после повторного удара ВСУ по жилому дому Гладков: четыре жителя Грайворона пострадали после повторного обстрела ВСУ

Фото: МО Украины

ВСУ повторно атаковали Грайворонский городской округ в Белгородской области, пострадали четыре человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранения получили три женщины и мужчина. Им всем оказывается медицинская помощь.

В городе Грайворон четверо пострадавших. В результате прямого попадания в дом пострадали двое человек <...>. Еще две женщины из Грайворона с осколочными ранениями доставлены бригадой скорой помощи в районную ЦРБ, — написал он.

Он уточнил, что после прямого попадания снаряда полностью разрушен жилой дом. Повреждения также получил еще один частный дом, в нем выбиты окна, посечены фасад и забор. Губернатор добавил, что ВСУ также обстреляли село Козинка, в результате чего мужчину госпитализировали в районную ЦРБ с осколочным ранением груди.

Гладков ранее сообщал, что в один человек погиб, трое пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Средства ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом 10 воздушных целей. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, уточнил глава региона.

По мнению военного эксперта полковника в отставке Виктора Литовкина, ударами по Белгородской области ВСУ пытаются привлечь внимание прессы и западных стран. Он считает это «показательными акциями», которыми ВСУ рассчитывают получить дополнительное финансирование от Запада.