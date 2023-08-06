ВСУ повредили здание школы при обстреле Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ деревни Кулиги под Курском

Фото: t.me/gubernator_46

Украинские военные обстреляли деревню Кулигу Рыльского района Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате обстрела были повреждены три жилых дома и здание школы, а также трактор и автомобиль. Пострадавших нет.

Деревня Кулига Рыльского района обстреляна со стороны Украины. В результате повреждены окна, кровли и фасады в трех домовладениях, а также три окна в здании школы, трактор и легковой автомобиль. Всем собственникам обязательно окажем помощь, — написал Старовойт.

Накануне Старовойт сообщал, что украинские военные обстреляли поселок Теткино в Курской области. По его словам, всего было зафиксировано десять прилетов. Повреждения получили 12 жилых домов. Пострадавших нет.

До этого губернатор Курской области сообщал, что в городе Рыльске беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство. По его словам, в результате удара были повреждены два административных здания и храм.

Старовойт также сообщал, что ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку Курской области. По его словам, было зафиксировано четыре прилета. В результате атаки повреждены линии электропередачи, газовая труба, окна, фасады и заборы двух домов.