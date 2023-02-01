ВСУ повредили памятник погибшим в годы ВОВ после обстрела Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об обстреле села Ломаковка Стародубского муниципального округа. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что ВСУ нанесли удар по гражданским объектам, в числе которых оказался памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.

К счастью, пострадавших нет. В результате обстрела повреждены домовладения, памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны и здание магазина. В настоящее время в населенном пункте частично нарушено электроснабжение. На месте работают экстренные и оперативные службы, - заявил губернатор.

По предварительной информации, в результате обстрела ВСУ села Ломаковка 17 домовладений получили повреждения различного характера. В настоящее время электроснабжение в селе Ломаковка восстановлено.

Также Богомаз сообщил об обстреле территории Новозыбковского городского округа. Обошлось без пострадавших и разрушений гражданских объектов, но было нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах. На месте работают оперативные и аварийные службы.

24 января во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Белгородской области рассказал, что из-за обстрелов населенных пунктов области со стороны Украины с начала спецоперации погибли 25 человек. Гладков добавил, что еще 96 получили ранения.