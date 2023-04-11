ВСУ потеряли за сутки более 600 военных в зоне СВО Минобороны: ВСУ за сутки потеряли около 610 военных на шести направлениях в зоне СВО

Фото: МО Украины

Потери ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях за сутки составили порядка 610 военнослужащих, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. На одном только Донецком направлении, где основные бои сосредоточены в районе Артемовска, потери противника за сутки превысили 450 военных, по данным ведомства.

На Донецком направлении основные усилия в боевых действиях были сосредоточены в районе города Артемовск. <...> Потери противника за сутки составили более 450 украинских военнослужащих и наемников, три танка, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, — говорится в сообщении.

Российские системы ПВО за сутки сбили девять украинских дронов в ДНР и Херсонской области. Также были перехвачены четыре снаряда РСЗО HIMARS и одна «умная» бомба GLSDB. Кроме того, в районе населенного пункта Очеретино в ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что штурмовики группы «Вагнер» продолжают вести бои по овладению кварталами в центре Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам. Действия штурмовых отрядов на флангах поддерживают подразделения десантников.