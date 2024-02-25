ВСУ потеряли склад с боеприпасами на Днепре ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины потеряли пункт временной дислокации и полевой склад с боеприпасами на правом берегу Днепра, эти объекты были уничтожены артиллеристами-десантниками российской группировки войск «Днепр», сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что боевая работа велась в темное время суток, для корректировки огня использовались беспилотные летательные аппараты с тепловизором.

Десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований. <...> Точным огнем по заданным координатам разведанных целей был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ с личным составом и полевой склад с боеприпасами, — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее артиллеристы-десантники группировки «Днепр» нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А65 «Мста-Б» по целям на правобережье Днепра, в результате чего были уничтожены два 120-миллиметровых миномета 2Б11 «Сани» с расчетами, пункт управления БПЛА и полевой склад с боеприпасами ВСУ.

Также в Минобороны РФ информировали, что подразделения ВДВ из состава группировки «Днепр» при помощи «Ланцетов» уничтожили танк ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кроме того, российские военные ликвидировали украинскую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».