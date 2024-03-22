ВСУ потеряли позиции из-за попыток вторгнуться в Россию РИА Новости: ВСУ потеряли Орловку и Невельское в попытках вторгнуться в Россию

Фото: МО РФ

В безнадежных попытках прорвать российскую оборону и вторгнуться в Россию Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли собственные позиции в Донбассе — населенные пункты Орловка и Невельское, сообщает РИА Новости. Авторы отмечают, что попытки вторжения ВСУ были пресечены благодаря усилиям российской разведки.

Противник пытался прорваться в Белгородскую и Курскую области, чтобы сорвать в стране президентские выборы, однако ничего не добился. Российская армия, заняв в Донбассе ряд важных населенных пунктов, отодвинула фронт еще дальше от Донецка, – говорится в статье.

До этого действующий глава России Владимир Путин сообщил, что российские военные уничтожают почти 100% сил тех, кто пытается проникнуть на территорию страны. Он также отметил, что ВСУ сосредоточили в приграничной зоне порядка пяти тысяч человек.

Посол по особым поручениям МИД РФ по делам, связанным с конфликтом на Украине Родион Мирошник заявил, что более 60 человек пострадали в приграничных регионах России во время проведения выборов президента РФ, причем этот показатель может увеличиться с уточнением статистики за последние сутки. Он также отметил, что наиболее сильному удару со стороны ВСУ подверглась Белгородская область.