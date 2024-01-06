ВСУ потеряли на Донецком направлении более 280 солдат МО: ВСУ потеряли в районах Богдановки и Клещеевки более 280 солдат

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

ВСУ за последние дни потеряли в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки более 280 военнослужащих и РСЗО Vampire, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, уничтожены также украинские 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б» и Д-20, 122-миллиметровая самоходка «Гвоздика» и 122-миллиметровая гаубица Д-30.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение скоплениям живой силы противника в районах Богдановки, Курдюмовки и Клещеевки, — отметил собеседник агентства.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства заявил, что в настоящее время ВС РФ являются самой подготовленной и эффективной армией в мире. По его словам, Вооруженные силы России обладают прогрессивным оружием, проверенным в бою, а опыт специальной военной операции на Украине показал, что ВС РФ способны адекватно и оперативно реагировать на действия любого противника.

Командир батальона 3-й штурмовой бригады ВСУ Петр Горбатенко придерживается такой же точки зрения: по его мнению, российская армия вооружена и технически оснащена лучше украинской. У россиян, отметил он, лучше не только снаряжение, но и государственные программы по снаряжению и обеспечению войск, так что ВС РФ выглядят «объективно сильнее».