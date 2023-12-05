ВСУ потеряли до 100 военных на Южно-Донецком направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении составили около 100 человек убитыми и ранеными, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Собеседник агентства добавил, что штурмовой и армейской авиацией было нанесено огневое поражение живой силе и технике 102-й бригады территориальной обороны в районе Приютного.

Общие потери противника составили до 100 боевиков убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля, — сказал Чехов.

По его словам, также мотострелковые подразделения группировки войск «Восток» пресекли действия украинской группы минирования и сорвали ротацию двух бригад ВСУ. Кроме того, в ходе боевых действий был уничтожен квадроцикл и до 17 военнослужащих.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что потери Вооруженных сил Украины за прошедшую неделю на Южно-Донецком направлении составили свыше 880 человек. Подразделения ВС России поразили шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Группировки подразделения «Восток» отразили три атаки украинской армии.

Ранее военное ведомство рассказало об успешной атаке российских десантников на правом берегу Днепра в Херсонской области. По данным МО, ВС РФ атаковали ВСУ с применением барражирующих боеприпасов «Ланцет». В ходе операции были ликвидированы все цели, включая нескольких военнослужащих украинской армии.