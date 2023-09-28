Стало известно о еще одной попытке ВСУ атаковать Брянскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Брянскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Беспилотный летательный аппарат ВСУ был сбит российскими средствами противовоздушной обороны, уточнил он.

ВСУ пытались совершить еще одну террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — написал Богомаз.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, добавил губернатор.

Это уже вторая за день попытка Вооруженных сил Украины атаковать Брянскую область. Первая зафиксирована утром. По словам Богомаза, на подлете к региону беспилотник был уничтожен силами радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал.

По данным Telegram-канала SHOT, целью беспилотника был офис компании «Транснефть-дружба». Обломки дрона упали в районе улицы Уральской. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Министерство обороны РФ соответствующую информацию не комментировало.