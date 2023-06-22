ВСУ попытались ракетами отрезать Крым от материка Сальдо сообщил о ракетных ударах по мостам на границе Херсонской области и Крыма

Фото: МО Украины

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетных ударах ВСУ по мостам на границе региона и Крыма. Он показал повреждения дорожного полотна вблизи полуострова Чонгар. Жертв в результате атаки нет.

Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара, — написал Сальдо.

Он добавил, что, по предварительной информации, использовались английские ракеты Storm Shadow.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Врио главы региона отметил, что проезд машин восстановят «в самом скором времени», однако сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать. По словам Сальдо, власти организовали временное движение автотранспорта по резервному маршруту.

Ранее Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что руководство ВСУ планирует нанести удары по территории России, включая Крым, ракетами Himars и Storm Shadow. Он подчеркнул, что применение этих средств вне зоны СВО будет означать «полноценное втягивание США и Британии в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине».

Посол России в Лондоне Андрей Келин не исключил ответные меры в случае нанесения Киевом удара по Крыму.