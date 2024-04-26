ВСУ попытались обстрелять российский регион из «Ольхи» МО: средства ПВО сбили два снаряда РСЗО «Ольха» ВСУ в Белгородской области

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Ракетный комплекс «Ольха»

Средства противовоздушной обороны сбили снаряды реактивной системы залпового огня «Ольха» ВСУ в Белгородской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России. По данным ведомства, над регионом были поражены две ракеты.

Дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда были уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

В ночь на пятницу, 26 апреля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что в областном центре запущены сирены ракетной опасности. Он призвал местных жителей спрятаться в укрытиях и не приближаться к окнам.

До этого украинские военные обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе Белгородской области, повреждены объекты электроинфраструктуры и частный дом. Как сообщил Гладков, в результате атаки ВСУ никто из местных жителей не пострадал.

Кроме того, под ударом ВСУ оказалась окраина поселка Задорожный. Населенный пункт в Белгородской области подвергся атаке дрона украинской армии. По словам Гладкова, в результате сброса взрывного устройства никто из местных жителей ранений не получил. Была повреждена ЛЭП, без света остались 11 населенных пунктов.

Также сообщалось, что при атаке ВСУ села Пороз погибли два мирных жителя. Губернатор Белгородской области рассказал, что украинская сторона использовала беспилотники.