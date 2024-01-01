ВСУ попытались нанести удар по Брянской области с помощью беспилотника Губернатор Богомаз: ВСУ попытались атаковать Брянскую область с помощью БПЛА

Фото: МО Украины

ВСУ попытались нанести удар по территории Брянской области с помощью беспилотника, сообщил губернатор Александр Богомаз. Дрон был нейтрализован благодаря средствам радиоэлектронной разведки Минобороны РФ, написал он в Telegram-канале.

Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом, — написал он.

Глава региона отметил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

30 декабря Богомаз сообщил, что два села в Брянской области попали под обстрел со стороны украинской армии. По населенным пунктам было выпущено свыше 10 снарядов. Губернатор добавил, что в результате атаки погиб девятилетний ребенок.

Также сообщалось, что в регионе за одни сутки пять раз срабатывала система ПВО. В результате было сбито пять беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, из-за другой атаки ВСУ жительница поселка в Брянской области получила ранение. Во время обстрела были частично повреждены 11 жилых домовладений, административное здание, одна хозяйственная постройка полностью уничтожена. При этом было нарушено электроснабжение.