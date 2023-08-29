ВСУ попытались атаковать территорию Тульской области с помощью БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки с помощью беспилотного летательного аппарата на территорию Тульской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России. В ведомстве уточнили, что украинская армия использовала дрон самолетного типа.

Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в заявлении Минобороны.

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в небе над территорией Тульской области. Данных о возможных пострадавших и разрушениях нет.

28 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны украинских беспилотников в республике. Он уточнил, что дроны были сбиты на севере и западе полуострова. Глава региона призвал крымчан доверять только официальным источникам информации и сохранять спокойствие.

Минобороны России 28 августа сообщило, что у побережья Крыма системы противовоздушной обороны сбили украинскую крылатую ракету. В оборонном ведомстве уточнили, что боеприпас уничтожили в районе 11:30 по московскому времени над акваторией Черного моря у побережья Крыма.