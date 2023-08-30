ВСУ попытались атаковать Рязанскую область с помощью дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вооруженные силы Украины в ночь на среду, 30 августа, пытались атаковать Рязанскую область с помощью беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Ведомство уточнило, что дроны были самолетного типа.

Ночью 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о звуках взрыва в центральном районе Брянска. По словам местных жителей, до этого оттуда доносился гул. По предварительным данным, в Брянске была возможна атака БПЛА и работа систем противовоздушной обороны.

Недавно стало известно, что четыре самолета Ил-76 оказались повреждены в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Глава региона Михаил Ведерников заявил, что Министерство обороны отражало атаку беспилотников в псковском аэропорту.

Кроме этого, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что в Пскове работали системы противовоздушной обороны. Также военные пытались сбить беспилотники из стрелкового оружия.