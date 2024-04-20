ВСУ попытались атаковать российский регион с помощью дрона Богомаз: средства ПВО предотвратили атаку ВСУ на Брянскую область

Фото: МО Украины

Средства противовоздушной обороны предотвратили атаку ВСУ на Брянскую область, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Уточняется, что украинская сторона пыталась ударить по области с помощью беспилотника.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА, — написал Богомаз.

Он отметил, что в ночь на субботу, 20 апреля, также были уничтожены два БПЛА над территорией Навлинского и Клинцовского районов. Еще один дрон сбили над Климовским районом. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

В Минобороны России уточняли, что в ночь с 19 на 20 апреля были пресечены массированные попытки Вооруженных сил Украины ударить по восьми регионам РФ. В частности, украинская сторона направила не менее 10 беспилотников в сторону Брянской области — все они были сбиты средствами ПВО.

Накануне вечером Богомаз сообщил, что российские системы противовоздушной обороны сбили над Брянской областью шесть украинских дронов. По его словам, в результате атаки началось возгорание объекта энергетической инфраструктуры. Позднее он уточнил, что еще один БПЛА сбили над Суземским районом.