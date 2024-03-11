ВСУ попытались атаковать два российских региона ночью МО РФ: средства ПВО уничтожили дроны ВСУ над Брянской и Орловской областями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дежурные средства ПВО в течение ночи пресекли попытку ВСУ атаковать российские регионы, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Украинские беспилотники уничтожены в Брянской и Орловской областях.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области и два БПЛА над территорией Орловской области, — говорится в сообщении.

Утром в понедельник, 11 марта, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе уничтожены силами ПВО два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По словам главы региона, пострадавших в результате инцидента нет. Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Накануне в Ленобласти сбили беспилотник ВСУ. По информации губернатора Александра Дрозденко, средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА вблизи поселка Форносово в Тосненском районе. Пострадавших и разрушений удалось избежать.

Сведения о ликвидации дрона под Петербургом также подтвердили в Минобороны РФ. Согласно данным военного ведомства, средства ПВО пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку на российский регион около 18:00 мск.