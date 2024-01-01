ВСУ попытались атаковать Брянскую область Богомаз: ПВО отразила атаку беспилотника ВСУ на Брянскую область

Фото: МО Украины

Средства ПВО отразили атаку беспилотника Вооруженных сил Украины на Брянскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, дрон сбили над Климовским районом, никто не пострадал.

Беспилотный летательный аппарат украинских террористов обезврежен силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Климовским районом сбит беспилотный авиационный комплекс-разведчик. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам! — написал Богомаз.

Это уже вторая попытка ВСУ атаковать регион. Несколько часов назад губернатор сообщил, что еще один дрон был нейтрализован благодаря средствам радиоэлектронной разведки Минобороны РФ.

Накануне Минобороны РФ заявило, что системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Ростовской областью. По данным ведомства, целью дронов самолетного типа была попытка совершить теракт на территории России.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее сообщил, что восемь прилетов со стороны Украины было зафиксировано в поселке Теткино. По его словам, среди населения пострадавших нет, но повреждена линия электропередачи. В некоторых домах не было света.