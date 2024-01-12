Беспилотник ВСУ попытался атаковать Белгородскую область

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Над территорией Белгородской области сбит украинский беспилотник, сообщили в Министерстве обороны России. Попытка атаки была пресечена 12 января около 14:50 мск. Аппарат уничтожен дежурными средствами ПВО.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил об атаке дрона ВСУ на реанимобиль. Произошло это во время эвакуации раненых. Погибли фельдшер и энергетик, трое медиков получили ранения.

До этого ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами «натовского» калибра. По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили по населенному пункту четыре таких снаряда.

Между тем премьер-министр Великобритании Риши Сунак в преддверии своего визита в Киев пообещал передать ВСУ крупнейшую в истории партию беспилотников. По его словам, большая часть дронов будет британского производства, но Лондон задействует и иностранных партнеров.

Также правительство Британии заявило о планах нарастить объемы военной помощи Киеву до 2,5 млрд фунтов стерлингов в следующем финансовом году. Это на 200 млн фунтов превышает показатели прошлых двух лет.