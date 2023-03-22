ВСУ попали в жилой дом ракетой С-300

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Ракета С-300, выпущенная ВСУ, попала в жилой дом в Запорожской области, сообщил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. На данный момент информации о пострадавших нет.

Инцидент произошел на Набережной магистрали. Ракета попала в балкон одного из средних этажей дома. В результате попадания загорелись несколько соседних квартир на разных этажах, во многих окнах выбиты стекла.

22 марта Рогов заявил, что украинская армия готовится нанести ряд ударов на линии фронта в Запорожской области. По его словам, ВСУ планируют выйти к побережью Азовского моря в направлении Мелитополя и Бердянска, а основной удар может прийтись на Мариуполь.

Также в городе Запорожье прогремела серия взрывов. До этого в регионе объявили тревогу. Власти призвали население пройти в укрытия.