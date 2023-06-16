ВСУ попали в засаду российских войск под Новобахмутовкой Российские войска взяли в плен 17 бойцов ВСУ под Новобахмутовкой

Фото: МО Украины

Российские войска взяли в плен 17 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Новобахмутовкой, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых ведомств Донецкой Народной Республики (ДНР). По его словам, военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ попытались пойти в контрнаступление, но потерпели неудачу, попав в засаду.

Под Новобахмутовкой взяты в плен 17 военнослужащих ВСУ, где противник предпринял очередную попытку контрнаступления и попал в засаду наших сил, — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что механизированную бригаду отправили в атаку без должной артиллерийской поддержки, из-за чего в ходе попыток наступления десятки украинских военнослужащих погибли.

Ранее два украинских экипажа БМП сдались в плен российским силам в районе Авдеевки в ДНР. В их числе оказались 10 солдат 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, среди которых были тяжелораненые.

На связь с одним из подразделений ВС РФ на Авдеевском направлении вышел командир одного из взводов 110 ОМБр ВСУ с просьбой об оказании медпомощи его раненным солдатам в связи с отказом командования бригады в эвакуации. В ходе переговоров украинский командир просил обеспечить безопасный коридор.