Ракетам ВСУ вставили новые «мозги»: новости СВО на вечер 10 июля Последние новости СВО на Украине

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ЗРК С-200

Вооруженные силы Украины начали использовать обновленные ракеты ЗРК С-200, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в области воздушно-космической обороны. Боеприпасы оснастили новыми «мозгами». Снаряд с современной электроникой способен поражать объекты на расстоянии до 600 километров. Министерство обороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили пять управляемых ракет С-200, выпущенных ВСУ.

Первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков заявил, что российские предприятия в два раза нарастили выпуск боевых самолетов для нужд спецоперации на Украине. По его словам, речь идет о Су-30, Су-34 и Су-35. Артяков также подчеркнул, что предприятия госкорпорации серийно и в нужных объемах выпускают гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». По его словам, заявления украинского руководства о перехваченных «Кинжалах» являются пропагандой, поскольку ракету перехватить невозможно.

Российское военное ведомство сообщило в сводке, что Украина активизировала вербовку наемников в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока из-за срыва очередной волны мобилизации и с целью сократить высокие потери личного состава ВСУ.

По данным Минобороны, с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину прибыли 11 675 наемников из 84 стран. Больше всего иностранцев пополнили ряды украинской армии в марте — апреле 2022-го, но после первых потерь динамика резко сократилась. По состоянию на 30 июня этого года подтверждено уничтожение 4845 «солдат удачи» — в подавляющем большинстве из США, Канады и Европы. Еще 4801 наемник покинул территорию Украины. На сегодняшний день в рядах ВСУ действуют 2029 наемников, заявили в ведомстве.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины за минувшую неделю потеряли порядка 2,6 тысячи бойцов и присоединившихся к ним иностранных наемников в боестолкновениях на Луганском направлении. По его словам, ВС РФ отразили 72 атаки ВСУ, пресечена активность 16 групп диверсантов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил о решении НАТО отказаться от соблюдения плана действий по предоставлению стране членства (ПДЧ) в организации. Он отметил, что такое решение упрощает процедуру интеграции, как это было с Финляндией и Швецией, которые получили приглашение в Альянс без выполнения условий ПДЧ.

Издание Corriere della Sera в свою очередь сообщило, что конкретные обещания относительно интеграции Украины в Североатлантический альянс не входят в повестку саммита НАТО, который будет проходить в Вильнюсе с 11 по 12 июля. Газета пишет, что Киеву следует готовиться к неприятному решению.

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в преддверии саммита Альянса, что страны — члены военно-политического блока обсуждают возможность не обязывать Украину выполнять ПДЧ, однако такое решение еще не принято. Обсуждения продолжатся до конца дня, отметил он.

Тем временем в Кремле отреагировали на возвращение командиров украинского нацбатальона «Азов» (признан в РФ террористической организацией, деятельность запрещена) из Турции на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это является нарушением договоренностей. Россия будет использовать каналы на высоком и высшем уровнях, чтобы разъяснить Анкаре свою позицию, а также будет учитывать данную ситуацию при следующих договоренностях с Турцией в различных областях, подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин встречался в Кремле с руководством ЧВК «Вагнер», в том числе с бизнесменом Евгением Пригожиным, 29 июня, сообщил Песков. В мероприятии приняли участие 35 человек, в том числе все руководство частной военной компании. Путин дал оценку действиям ЧВК в ходе СВО, а также свою оценку событиям, произошедшим в РФ 24 июня. По словам Пескова, президент выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудового применения.

Военный эксперт Евгений Михайлов считает, что власти Украины и ВСУ могут совершить провокацию в зоне проведения специальной военной операции перед саммитом НАТО в Вильнюсе, чтобы увеличить шансы на вступление в Альянс. По его мнению, любые подобные действия будут поддержаны Западом, который ждет прорыва украинской армии при контрнаступлении.

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