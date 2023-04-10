ВСУ подорвали здание горадминистрации Артемовска при отступлении

Фото: pushilindenis/t.me

Артемовск

Отступая из Артемовска, украинские военные подорвали здание городской администрации, сообщил в своем Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, для восстановления города из руин потребуется много работы.

Сегодня увидел, что осталось в том числе и от центра города. Вагнера показали наши флаги на том месте, где ранее было здание администрации. Противник его подорвал перед тем, как отойти под натиском наших подразделений, — написал Пушилин.

Он отметил, что для него было важно лично побывать в Артемовске. В ходе этой поездки врио главы ДНР «увидел разрушительные последствия действий киевского режима».

Пушилин добавил, что «наградил героических ребят, всем известных "музыкантов"». По его словам, их боевой дух крепок, и они нацелены только на победу.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль железнодорожную станцию в центре Артемовска, стали продвигаться к западной части города и вышли к северной части улицы Чайковского. Эта улица имеет важное значение для ВСУ, поскольку через нее можно выехать как к Часову Яру, так и к Константиновке. Эти дороги используются украинскими войсками для ротации.