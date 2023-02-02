ВСУ перебрасывают дополнительные силы на Сватовское направление Экс-подполковник ЛНР Марочко: ВСУ перебрасывают резервные силы на Сватовское направление

Командование ВСУ перебрасывает дополнительные силы на Сватовское направление, сообщил в беседе с РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, таким образом Киев хочет восполнить потери личного состава, техники и вооружения на данном участке фронта.

В район населенного пункта Стельмаховка отмечена дополнительная переброска противником личного состава, вооружения и техники. Резервы перебрасывают для восполнения санитарных и безвозвратных потерь, а также замены вышедшей из строя техники и вооружения, — сказал Марочко.

Ранее военкор Андрей Коц заявлял, что Украина готовит войска к наступлению по трем направлениям. По его словам, ВСУ планируют взять рубеж Кременная — Сватово, рассечь на две части Донецкую Народную Республику, а также выйти к Крыму. Военкор указал на мощные оборонительные рубежи, которые возвели российские военные на этом участке линии боевого соприкосновения. По его мнению, для отражения наступления у России там «людей хватает».

Одновременно с этим генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовит самое крупнейшее с момента начала СВО наступление, происходит наращивание резервов и доступного вооружения. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс не видит признаков того, чтобы Россия изменила свою цель в вопросе Украины. По словам спикера военно-политического блока, Россия подготовила еще минимум 200 тысяч военнослужащих. Минобороны РФ сказанное Столтенбергом не подтверждало.