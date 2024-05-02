ВСУ отступили еще от одного населенного пункта под Авдеевкой Кимаковский: ВСУ ушли с позиций у населенного пункта Архангельское под Авдеевкой

Фото: МО Украины

Украинские войска покинули позиции в окрестностях населенного пункта Архангельское, которое расположено рядом с Авдеевкой в ДНР, рассказал ТАСС советник руководителя республики Игорь Кимаковский. По его словам, на этом участке украинские войска понесли большие потери. Официального подтверждения информации от Минобороны РФ нет.

Противник не выдержал натиска нашей артиллерии и ВКС под Архангельским и ушел с позиций, — заявил Кимаковский.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы взяли под полный контроль населенный пункт Бердычи в ДНР. Село находится в пригороде Авдеевки. Это была ключевая дорога, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ. Как отметили в министерстве, взятие населенного пункта позволит ВС РФ продвигаться в сторону Новоселовки Первой и выйти к реке Волчьей, где находится одна из ключевых линий обороны украинских сил.

До этого украинский Telegram-канал DeepState сообщал, что российские силы за день взяли под контроль сразу два села в Донецкой области. Отмечается, что речь идет о населенных пунктах Соловьево и Семеновка, которые находятся южнее Очеретино. В общей сложности это почти четыре квадратных километра территории. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.