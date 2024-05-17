ВСУ открыли огонь по российскому селу Богомаз: четыре дома в Брянской области повреждены в результате обстрела ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Зерново Суземского района, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, среди населения пострадавших нет, однако четыре дома получили повреждения.

Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены четыре домовладения, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — добавил глава региона.

Ранее Богомаз писал, что три украинских беспилотника были сбиты силами противовоздушной обороны над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений инфраструктуры зафиксировано не было.

Накануне территория Курской области была атакована несколько раз со стороны Украины, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Под огонь попали несколько сел, обошлось без пострадавших.

По словам Смирнова, в результате атаки близ деревни Городище Рыльского района было повреждено здание, а в селе Горналь сожжен сеновал. В поселке Теткино в результате сброса взрывного устройства повреждена крыша автомобиля. Пожарные оперативно потушили возгорание. Уничтожили украинские коптеры с помощью радиоэлектронной борьбы у сел Гордеевка и Троицкое Кореневского района, деревни Городище Рыльского района, пункта пропуска «Суджа», хутора Олешня, сел Заолешенка и Горналь Суджанского района.