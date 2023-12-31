ВСУ открыли огонь по Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Городище в Курской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины открыли огонь по деревне Городище Рыльского района Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, никто не пострадал, однако частичные разрушения получил газопровод.

Со стороны Украины обстреляна деревня Городище Рыльского района. Пострадавших нет. В одном домовладении в результате взрыва выбиты окна, повреждены фасад, забор и крыша жилого помещения. В населенном пункте частично поврежден газопровод. Бригады газовиков и электриков выехали на место. Окажем помощь собственнику в ремонте и восстановлении жилья, — уточнил губернатор.

До этого Старовойт напомнил, что в Курской области сохраняется «желтый» уровень террористической опасности. В связи с этим он посоветовал жителям остаться на Новый год дома. В условиях неспокойной обстановки он призвал граждан к сдержанности и умеренности, добавив, что в регионе также действует запрет на использование пиротехники.

Он добавил, что Минобороны, сотрудники пограничной службы и полиции работают в круглосуточном режиме. Администрация и правительство также переведены на соответствующий график. Коммунальные службы, органы здравоохранения и дежурные бригады будут работать в усиленном режиме.