ВСУ открыли огонь по четырем российским поселкам Смирнов: ВСУ обстреляли поселки Теткино, Новый Путь, Горналь и хутор Олешня

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины в течение дня неоднократно открывали огонь по Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. По его словам, под обстрел попали поселки Теткино, Новый Путь, Горналь и хутор Олешня. Никто из местных жителей не пострадал.

Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи пункта пропуска «Крупец» Рыльского района, в селах Троицкое Кореневского района и Сергеевка Глушковского района. Обошлось без пострадавших. В селе Троицком после сброса взрывного устройства возник пожар в жилом доме, повреждена крыша, — добавил Смирнов.

Кроме того, 16 июня активно велась работа средств радиоэлектронной борьбы, отметил врио губернатора. По его данным, в течение дня было ликвидировано и уничтожено 11 беспилотников ВСУ.

Накануне один человек пострадал при атаке Вооруженных сил Украины на село Сергеевка Глушковского района. Смирнов уточнил, что удар украинские военные наносили с помощью беспилотника, в населенном пункте есть разрушения.

Ранее житель города Суджи Курской области погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. О гибели стало известно после подомового обхода в населенном пункте.