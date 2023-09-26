ВСУ открыли огонь из минометов по селу в Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи под Курском

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. По его словам, атака велась с применением минометных орудий. Никто из мирных жителей не пострадал.

Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Попово-Лежачи Глушковского района. Одной из пяти минометных мин перебита линия электроснабжения, треть села обесточена. Из жителей никто не пострадал, — написал Старовойт.

Специалисты уже прибыли на место происшествия. Также, по словам губернатора, привлечены саперы. Они работают с неразорвавшимися боеприпасами.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка. По его словам, в результате атаки было нарушено энергоснабжение двух населенных пунктов. Под отключение попали абоненты Новой Таволжанки и Архангельского. Никто из мирных жителей не пострадал.

Представительно ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в свою очередь сообщило об обстреле Донецка с применением кассетных боеприпасов. По столице республики выпущено шесть снарядов калибром 155 мм. Информация о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступала.