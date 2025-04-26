ВСУ оказались в огневом мешке в двух донецких городах ТАСС: ВСУ попали в огневой мешок в Красноармейске и Димитрове

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ВС Украины

Подразделения Вооруженных сил Украины фактически находятся в огневом мешке в Красноармейске и Димитрове Донецкой Народной Республики, сообщили в агентстве ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. ВСУ продолжают перебрасывать на этот участок фронта дополнительные силы.

Красноармейск и Димитров уже фактически в огневом мешке, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Покровске обсуждают вопрос выхода из города. Как рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин, украинская группировка находится в «настоящем аду», так как нарушены пути снабжения. Об этом рассказывали местные жители, с которыми у него была связь.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ВС РФ могут взять под контроль Днепропетровскую область после того, как займут Покровск и Славянск. По словам эксперта, взятие под контроль этих городов необходимо для создание буферной зоны. Создание такой зоны поможет обеспечить безопасность ДНР и ЛНР, так как ВСУ, по мнению эксперта, вряд ли откажутся от ударов по российским территориям.

Также сообщалось, что российские бойцы на Покровском направлении пошли на смертельный риск: при приближении штурмовой группы ВСУ они вызвали огонь на себя, чтобы не дать обнаружить свою позицию. По словам одного из российских военных, он вместе с сослуживцами спустился в подвал одного из домов, откуда держал связь с другими бойцами по рации.