Над войсками ВСУ под Артемовском сгущаются тучи Командующий Сухопутными войсками ВСУ: ситуация под Артемовском крайне напряженная

Фото: Министерство обороны Украины

Ситуация в районе Артемовска (Бахмута) является для украинских войск крайне напряженной, сообщает Telegram-канал Military Media Center со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. По его словам, Вооруженные силы России пытаются окружить город, штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» стараются прорвать украинскую оборону.

Ситуация в районе Бахмута крайне напряженная, — заявил Сырский.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее рассказал, что ВСУ перебрасывают в Часов Яр в пригороде Артемовска военнослужащих, прошедших обучение на полигонах НАТО. Украинское командование также направляет в населенный пункт вооружение и технику.

25 февраля украинские военные подорвали дамбу в Артемовске. После этого Марочко заявил, что ситуация в городе находится на грани экологической катастрофы, так как в воду начали проникать канализационные отходы, что грозит попаданием ядовитых веществ в грунтовые воды.