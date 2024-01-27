ВСУ обвинили в усилении ударов беспилотниками по монастырю под Угледаром

Вооруженные силы Украины нарастили удары беспилотниками по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в селе Никольском на юге ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах республики. Отмечается, что во время одной из атак повреждения получила колокольня.

Последние недели по монастырю в Никольском усилились удары. Теперь при помощи БПЛА, — рассказал собеседник агентства.

В администрации Волновахского района рассказывают о регулярных обстрелах монастыря со стороны ВСУ. По данным РПЦ, жертвами этих обстрелов стали сотрудники и насельники обители, а большая часть строений здания разрушены. Между тем, в монастыре по-прежнему проживают несколько десятков монахов.

Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по монастырю под Угледаром. Тогда в результате удара погиб священник, также была тяжело ранена 83-летняя монахиня.