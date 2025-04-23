Беженка из ДНР обвинила ВСУ в изъятии детей у родителей РИА Новости: украинские военные насильно забирали детей у жителей ДНР

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ВС Украины

Военнослужащие Вооруженных сил Украины насильно забирали детей в городе Дзержинске в ДНР, когда населенный пункт находился под их контролем, сообщила РИА Новости беженка из города. Женщина отметила, что когда она заступилась за девочку и высказалась о действиях Киева в негативном ключе, к ней с проверкой пришли сотрудники Службы безопасности Украины.

Заставляли родителей, у которых дети, чтобы эвакуировались. Тем, кто сопротивлялся, угрожали, что заберут детей и увезут, а родителей или посадят, или лишат родительских прав, — заявила женщина.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что два мирных жителя региона получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. В Пролетарском районе Донецка при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получила женщина 1965 года рождения. В Никитовском районе Горловки после сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал мужчина 1969 года рождения. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

До этого Пушилин заявил, что из-за удара украинского беспилотника по поселку Володарское в ДНР погиб десятилетний мальчик. Он выразил соболезнования родителям и назвал произошедшее чудовищным преступлением.