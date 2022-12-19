ВСУ обстреляли село под Курском

Фото: t.me/s/gubernator_46

Вооруженные силы Украины обстреляли ело Елизаветовка Глушковского района Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. Он добавил, что предварительно насчитано девять прилетов.

Сегодня под минометный обстрел ВСУ попало село Елизаветовка Глушковского района. Предварительно насчитали 9 прилётов. Пострадавших нет, однако есть попадание в частное домовладение. Перебита газовая труба, выбиты окна и серьезно повреждена стена жилого дома. Жителям в кратчайшие сроки будет оказана вся необходимая помощь, — заявил он.

Курская область подвергается обстрелам ВСУ. Ранее под обстрел со стороны украинских вооруженных формирований попали поселки Теткино и Гуево. Старовойт сообщал, что ВСУ выпустили по ним свыше 30 снарядов. Повреждения получили около 20 домов. Обошлось без пострадавших.

5 декабря губернатор сообщил, что два населенных пункта Курской области подверглись обстрелам ВСУ. По его словам, в общей сложности украинские войска выпустили более трех десятков снарядов по селам Теткино и Гуево. Жители обоих населенных пунктов не пострадали. В Теткино получили повреждения около 20 частных домов, практически во всем поселке нарушено электроснабжение, зафиксировано попадание в газовую линию. В Гуево также нарушено электроснабжение.