ВСУ обстреляли поселок в Курской области Старовойт: поселок Теткино Глушковского района попал под обстрел со стороны ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Поселок Теткино в Курской области попал под обстрел со стороны Украины, сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате была повреждена теплотрасса. О пострадавших информации нет.

Поселок Теткино Глушковского района попал под обстрел со стороны Украины. Из-за повреждения теплотрассы в домах нет отопления. Также часть поселка осталась без электроснабжения. Аварийные бригады приступят к ремонту, как только это будет безопасно, — написал губернатор.

Старовойт добавил также, что в результате обстрела были повреждены фасады и окна двух многоквартирных домов. Он пообещал оказать помощь в их восстановлении.

Ранее глава региона сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины села Вишнево Курской области. По его словам, обошлось без пострадавших, однако взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы.

Также стало известно, что в Белгородской области украинский дрон-камикадзе сбросил боеприпас в селе Колотиловка Краснояружского района. Повреждения получил объект инфраструктуры. Помимо этого, украинский беспилотник упал и сдетонировал на окраине села Новостроевка-Вторая. В результате взрыва дрона была повреждена линия газоснабжения, из местных жителей никто не пострадал.