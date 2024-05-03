ВСУ обстреляли жилой дом в Запорожской области Балицкий: под завалами атакованной ВСУ пятиэтажки в Токмаке могут быть люди

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли пятиэтажный дом в Токмаке, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Он добавил, что под завалами могут находиться люди. На месте работают спасатели.

Киевские террористы нанесли очередной удар по пятиэтажному жилому дому в Токмаке. По предварительным данным, под завалами могут быть люди, — написал Балицкий.

В апреле ВСУ также атаковали Токмак, удар пришелся по пятиэтажному жилому строению. Всего в результате обстрела получили повреждения пять жилых домов и здание детского сада, передавал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Жильцы были эвакуированы, добавил глава региона.

Балицкий отмечал, что при разборе завалов многоэтажного дома в Токмаке спасателями было найдено тело мужчины. По его словам, это первый погибший в результате удара украинских военных.

Как уточняли в оперативных службах, украинские военные использовали управляемые авиационные бомбы иностранного производства при обстреле города. Два снаряда были поражены российской системой противовоздушной обороны, один — попал по пятиэтажке на улице Кузнечной, 34. При этом сообщалось о двух пострадавших — оба в тяжелом состоянии, им оказали помощь.