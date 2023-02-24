ВСУ обстреляли жилой дом в Курской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины больше часа наносят удары по приграничным районам Курской области. По информации канала, один из снарядов попал в жилой дом в селе Попово-Лежачи, где, по неподтвержденным данным, ранее пропало электричество. Минобороны РФ не комментировало информацию.

Не уточняется, есть ли пострадавшие в результате инцидента. На опубликованных кадрах видно, что дом сильно обгорел после удара.

Губернатор региона Роман Старовойт, а также главы муниципалитетов к настоящему моменту не публиковали никакие данные. Экстренные службы инцидент также не комментируют.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Тёткино Глушковского района. Старовойт отметил, что в результате шести прилетов есть существенные повреждения в гражданском секторе. В результате атаки поселок оказался обесточен.