Mash: ВСУ обстреляли завод в поселке Теткино Курской области

Фото: t.me/gubernator_46

Telegram-канал Mash сообщает, что Вооруженные силы Украины выпустили 152-мм снаряды по заводу «Мелькомбинат», расположенному на территории поселка Теткино Курской области. По данным канала, один из снарядов попал в склад предприятия, повредив крышу здания и вызвав пожар. Экстренные службы оперативно выехали на место происшествия. Mash отмечает, что к настоящему моменту пожар уже потушен, пострадавших нет. Министерство обороны РФ не комментировало данную информацию.

По информации Mash, армия Украины ранее уже обстреливала предприятия региона. В частности, ВСУ нанесли удар по одному из крупнейших спиртовых заводов Курской области. После атаки у части жителей поселка Теткино пропал свет в домах.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее заявил, что беспилотник ВСУ атаковал один из населенных пунктов региона — поселок Раздольное. В результате удара погибла девочка-подросток. Она ушла из дома без разрешения родителей, чтобы встретить рассвет с подругой. Девочка получила ранения в тот момент, когда проходила мимо здания магазина, по которому был нанесен удар. Ее доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти ее жизнь.

Ранее украинские войска обстреляли село Вязовое, расположенное в Белгородской области. Всего было зафиксировано семь прилетов. Осколками снарядов выбило окна и посекло фасады и крыши домов местных жителей. Никто не пострадал в результате обстрела.