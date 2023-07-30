ВСУ обстреляли Запорожскую область кассетными боеприпасами Репортер Руденко: ВСУ применили кассетные боеприпасы в городе Токмаке Запорожской области

Фото: МО Украины

ВСУ применили кассетные боеприпасы при обстреле гражданской инфраструктуры в городе Токмаке Запорожской области, сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По словам Руденко, в результате атаки один мирный житель погиб, еще один пострадал.

Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщал, что 27 июля ВСУ нанесли по городу три ракетных удара, одна женщина погибла, еще один местный житель получил ранения и был госпитализирован. В результате обстрела также был поврежден газопровод. В городе на время перекрывали газоснабжение. Балицкий отметил, что обстановка в Токмаке остается напряженной, но российские силы держат ситуацию на Времевском выступе под контролем. По его словам, ВСУ несут значительные потери, но пытаются удержаться в северо-западной части Старомайорского.

27 июля замначальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский сообщил о заходе украинских войск в село Старомайорское. Украинские СМИ сообщали, что населенный пункт полностью перешел под контроль ВСУ. Позднее стало известно, что российские военные успешно атаковали ВСУ на Времевском выступе на Запорожском направлении и вытеснили украинскую армию из Старомайорского.