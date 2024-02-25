ВСУ обстреляли три района Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ трех районов Курской области

Фото: МО Украины

Три района Курской области были обстреляны ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По его словам, в результате атак никто не пострадал.

В селе Кульбаки Глушковского района в результате обстрела повреждены газовая труба и линии электропередачи. <...> Кроме того, обстреляно село Троицкое Кореневского района. Повреждены три домовладения, пострадали фасады, окна, крыши. <...> В Николаево-Дарьино Суджанского района в результате обстрела повреждено одно домовладение, один автомобиль и комбайн, — написал Старовойт.

Аварийные бригады приступят к восстановительным работам в Кульбаках, как только это будет безопасно, отметил губернатор. Всем собственникам окажут помощь в восстановлении поврежденного имущества, добавил Старовойт.

В ночь на 25 февраля в Курской области объявлялась ракетная опасность, которая начала действовать около 01:00 и была отменена примерно через два часа. Во время действия тревоги губернатор призывал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например в коридоре, ванной или кладовой. Тем, кто оказался на улице, Старовойт посоветовал зайти в ближайшее здание либо спуститься в подземный переход или на парковку.