ВСУ обстреляли Токмак из РСЗО Рогов: ВСУ открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины открыли огонь из РСЗО по городу Токмак в Запорожской области, написал в своем Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в населенном пункте работает система противовоздушной обороны. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Токмак под огнем боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО. Работают системы ПВО России. Подробности позже, — говорится в публикации.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее информировал, что ВСУ обстреляли жилые дома и ресторан в Ворошиловском районе города. По словам главы администрации, украинские войска также атаковали Петровский и Киевский районы. Кулемзин призывал людей не выходить на улицу и оставаться в укрытиях или других безопасных местах.

До этого снаряд, выпущенный украинскими военными, разорвался у стены библиотеки имени Крупской в Ворошиловском районе Донецка. На опубликованном в Сети фото можно было увидеть воронку от удара, осколок ракеты и стену здания с выбитыми окнами. В представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК уточнили, что обстрел населенного пункта велся из РСЗО HIMARS.