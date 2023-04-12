ВСУ обстреляли сразу несколько сел в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Сразу несколько муниципальных образований Белгородской области попали под обстрел ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки пострадал один мужчина, им оказался житель села Новостроевка-Вторая. Он получил контузию, но от госпитализации отказался.

Сегодня сразу несколько муниципальных образований попали под обстрел ВСУ. К сожалению, есть один пострадавший мирный житель в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Мужчина проезжал в своем автомобиле, когда начали взрываться снаряды. Слава богу, что разрывы произошли не с водительской стороны. Все обошлось только легкой контузией, от госпитализации пострадавший отказался, — написал Гладков.

Кроме того, в селе повреждено одно частное домовладение и сарай. В хуторе Старый Волоконовского района, сильно повреждено четыре домовладения, пострадавших нет. В населенном пункте введен режим ЧС.

11 апреля беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал свинокомплекс в Белгородской области, в результате чего 179 свиней убиты, еще 150 животных ранено. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Гладков также сообщил, что украинские военные обстреляли село Архангельское, снаряды попали в сельскохозяйственные постройки.