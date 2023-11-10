ВСУ обстреляли спиртзавод в Курской области Mash: ВСУ обстреляли спиртзавод «Козинский» в Курской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ обстреляли спиртзавод «Козинский» в Курской области. По данным канала, после атаки загорелась крыша здания. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

В Mash добавили, что были повреждены окна и двери двух домов, находящихся рядом. Также повреждения получили автомобили, припаркованные неподалеку от предприятия.

Утром 9 ноября украинские войска обстреляли кассетными боеприпасами маслодельный комбинат в Судже Курской области. По словам главы региона Романа Старовойта, в районе предприятия были зафиксированы три прилета снарядов. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее губернатор сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли три района Курской области. Он отметил, что были атакованы села Успеновка и Горналь, а также территория Рыльского района. В результате происшествия никто не пострадал.

До этого начальник Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов заявил, что Украина готовится к нанесению масштабных ударов по регионам России. По его мнению, атаки будут направлены на приграничные области и Крым. Генерал добавил, что в последнее время ВСУ начали активнее применять беспилотники.