ВСУ обстреляли село Вязовое под Белгородом

Фото: t.me/vvgladkov

Село Вязовое Краснояружского района в Белгородской области попало под обстрел ВСУ, сообщает в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. В результате обстрела повреждены фасады и кровли в двух частных жилых домах. Также осколком от снаряда посечена хозяйственная постройка, есть повреждения на линии электроснабжения. Никто не пострадал.

Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждены фасады и кровли в двух частных жилых домовладениях, также осколком от снаряда посечена хозпостройка, — написал он.

Ранее Гладков сообщил, что выпускники школ на приграничных территориях Белгородской области освобождены от сдачи экзаменов. У учащихся 11-х классов появится возможность поступить в университеты по итогам вступительных экзаменов или по результатам ЕГЭ, которые они могут сдать по своему желанию.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 5 апреля российские системы ПВО сбили 53 беспилотника, запущенных украинскими военными по объектам в пяти областях России. 40 дронов было перехвачено или сбито в Ростовской области. Также попытке атаки подверглись Саратовская (один БПЛА), Курская (один БПЛА), Белгородская (один БПЛА) области и Краснодарский край (шесть БПЛА).