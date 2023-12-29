ВСУ обстреляли село в Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село Вязовое в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Село Вязовое Краснояружского района попало под обстрел Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в результате украинской атаки никто не пострадал.

Есть повреждения — в одном частном домовладении осколками снаряда посечены забор и хозпостройка. Подомовой обход территории продолжается, — написал он.

Накануне Гладков сообщил, что один человек получил ранение при атаке ВСУ на Белгородскую область. По его словам, украинские силы ударили дроном-камикадзе по селу Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе.

По данным властей, пострадавшего госпитализировали со множественными осколочными ранениями головы, живота и нижних конечностей. Также в результате взрыва поврежден частный жилой дом — выбиты окна, посечены фасад и забор, повреждена хозпостройка.

В этот же день губернатор сообщил о смерти рабочего, который получил ранение при атаке украинского дрона на мост в Грайворонском городском округе 23 декабря. Он скончался в ночь на 28 декабря в реанимации в результате кардиогенного шока. Сама атака была совершена в тот момент, когда бригада занималась ремонтом моста между поселками Совхозный и Горьковский.