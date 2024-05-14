ВСУ обстреляли село в российском регионе Гладков: ВСУ обстреляли село Цаповка в Белгородской области

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

ВСУ обстреляли село Цаповка Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

Под обстрел ВСУ попало село Цаповка Борисовского района. По предварительной информации, пострадавших нет, — написал Гладков.

Он добавил, что несколько снарядов попали на территорию сельскохозяйственного предприятия. Повреждения получили некоторые корпуса производства. У них выбиты окна, посечены фасад и кровля. Также повреждены коммуникации, отметил Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что разрушенный ударом ВСУ многоэтажный дом в Белгороде решено восстановить. Окончательное заключение по ситуации будет сделано после обследования фундамента.

Вооруженные силы Украины атаковали жилой квартал Белгорода 12 мая. По данным Минобороны РФ, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и Vampire. В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У».

Вечером 13 мая Гладков рассказал, что ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Повреждения получили три частных дома. В результате атаки никто не пострадал.