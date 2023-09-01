ВСУ обстреляли село в Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли село Троицкое в Курской области

Фото: Capt. Tobias Cukale/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ обстреляли село Троицкое Кореневского района Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram. Он отметил, что было зафиксировано три прилета. По его словам, никто из местного населения не пострадал.

В селе нет света — перебита линия электропередачи. Специалисты приступят к ее восстановлению, как только появится возможность провести работы, — написал он.

До этого Старовойт сообщил, что дрон ВСУ атаковал город Курчатов. По его словам, в результате налета повреждено нежилое здание. Пострадавших не зафиксировано. Пресс-служба Курской АЭС позже отметила, что удар украинского беспилотника никак не повлиял на работу электростанции. Уточняется, что на территории станции и в ее районе сохраняется привычный уровень радиационного фона.

Накануне Минобороны России заявило, что Украина применила спецсредства, имитирующие взрывы боеприпасов, во время очередной ротации специалистов Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) на Запорожской атомной станции. В ведомстве отметили, что Россия является гарантом безопасного проведения ротации сотрудников МАГАТЭ и таким образом украинская сторона собиралась устроить провокацию.