ВСУ обстреляли село в Белгородской области Гладков: село Илек-Пеньковка под Белгородом подверглось обстрелу ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Илек-Пеньковка в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, в результате атаки повреждения получило одно частное домовладение, в нем выбиты окна, посечены фасад и забор. Никто из мирных жителей не пострадал.

Под обстрел ВСУ попало село Илек-Пеньковка Краснояружского района. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждения в одном частном домовладении: выбиты окна, посечены фасад и забор, также поврежден газопровод и автомобиль, — сообщил Гладков.

В ближайшее время аварийные службы прибудут к месту происшествия, добавил губернатор. Также продолжается подворовой обход для выявления других повреждений.

Накануне Вооруженные силы Украины нанесли массированный ракетный удар по центру Белгорода. В результате происшествия погибли 24 мирных жителя. Еще 131 человек получил повреждения различной степени тяжести. После обстрела госпитализация понадобилась 93 жителям, среди которых были и 13 детей.