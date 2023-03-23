ВСУ обстреляли село в Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село Тишинка под Белгородом

Фото: t.me/vvgladkov

ВСУ обстреляли село Тишанка Волоконовского района в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены фасад и забор. В селе нарушено газоснабжение.

Сегодня под обстрел попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. Снарядом повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены фасад и забор. В селе нарушено газоснабжение, — написал Гладков.

По его словам, на месте уже находятся глава района Сергей Бикетов, оперативные и аварийные службы.

15 марта ВСУ обстреляли село Новостроевка-Вторая под городом Грайвороном в Белгородской области. Эта атака обошлась без пострадавших. На место прибыли администрация городского округа и оперативники.

В тот же день Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли Шебекино. По его словам, в городе загорелась местная подстанция, также ущерб получили жилые дома, гаражи и автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.