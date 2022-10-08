ВСУ обстреляли село Тишанка в Белгородской области Глава Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село Тишанка

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале он написал, что осколки от взрывов повредили две легковых машины работников зернового предприятия. По предварительной информации, никто не пострадал, отметил губернатор.

Обстреляно село Тишанка Волоконовского района. Осколками повреждены 2 легковых автомобиля работников зерновой компании. По предварительной информации, пострадавших нет. Глава района Сергей Бикетов и оперативные службы уже находятся на месте, — заявил Гладков.

Накануне белгородский глава сообщил, что ВСУ обстреляли село Бирюч Валуйского городского округа. Предварительно известно, что ранена местная жительница, девушка 16 лет. На месте работает бригада медиков. Гладков добавил, что позднее предоставит расширенную информацию об обстреле.

В конце сентября Гладков сообщил об обстреле села Зиборовка под Белгородом. В результате были повреждены пять частных домов, два автомобиля и кровля здания школы. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал.