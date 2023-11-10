ВСУ обстреляли село Сушаны под Брянском Богомаз: ВСУ обстреляли село Сушаны в Брянской области, никто не пострадал

Фото: МО Украины

В Брянской области под обстрел ВСУ попало село Сушаны Климовского района, заявил губернатор Александр Богомаз в Telegram. По его словам, никто не пострадал, повреждены несколько домов.

По предварительным данным, в результате обстрела повреждены несколько домовладений. На месте работают экстренные и оперативные службы. Комиссия по оценке ущерба проводит обследование территории, — написал он.

В Минобороны России подтвердили, что примерно в 15:00 мск дежурными средствами ПВО была пресечена попытка киевского режима совершить атаку беспилотником самолетного типа по Брянской области. Как пояснили в ведомстве, БПЛА был уничтожен.

Ранее 10 ноября российское оборонное ведомство сообщило, что в небе над Орловской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. Это произошло примерно в 11:00 мск.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что ВСУ обстреляли село Случевск в Брянской области. Согласно информации канала, по населенному пункту открыли огонь из танковых орудий, зафиксировано 30 прилетов. Канал уточнил, что обстрел населенного пункта в приграничном Погарском районе велся около 20 минут. По информации SHOT, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет. Министерство обороны РФ эти сведения не комментировало.